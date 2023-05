Silber: Doppeltop setzt sich durch

Silber konnte sich in den Vorwochen zunächst wieder von den 24,53 USD nach oben lösen, scheiterte jedoch erneut an der Hürde bei 26,21 USD. Der darauf folgende dynamische Rückfall führte direkt durch die Unterstützung bei 24,53 USD hindurch.Weitere Abgaben sind bei Silber möglich, nachdem ein Doppeltop ausgelöst wurde. Ein Rückfall in Richtung der 22,77 USD, darunter bis 21,23 USD, könnte folgen. Aktuell besteht noch die Chance, auf dem gebrochenen Abwärtstrend wieder nach oben abzuprallen. Erst bei einer Rückeroberung der 24,53 USD hellt sich das Chartbild jedoch wieder auf.© Marko StrehkQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)