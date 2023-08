Platin: Abwärtstrend unter Druck

Platin bewegte sich ab Juli ausgehend von 890 USD wieder nach oben und konnte den mittelfristig steilen Abwärtstrend verlassen. Es gelang eine Erholung bis zur Hürde bei 996 USD, bevor in den vergangenen Wochen erneut Verkäufe einsetzten. Zuletzt konnten die Tiefs bei 890 USD wieder bestätigt werden.Setzt sich der angelaufene Bruch des kurzfristigen Abwärtstrends durch, wird eine weitere Erholung in Richtung der 954 USD und später 996 USD möglich. Oberhalb der 996 USD könnte dann auch eine große Bodenbildung eingeleitet werden. Eine Aufgabe der 890 USD würde alternativ einen weiteren Rutsch erwarten lassen, welcher auch bis in den Bereich 817 USD führen könnte.© Marko StrehkQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)