Frank Holmes: Goldpreis bereit zum Ausbruch, wie man Gewinneraktien auswählt

Charlotte McLeod sprach für The Investing News Network kürzlich mit Frank Holmes über dessen aktuelle Einschätzung zum Goldmarkt.Der Goldpreis liegt zwar aktuell unter dem Niveau von Anfang des Jahres, aber der CEO und Chief Investment Officer von US Global Investors ist der Meinung, dass das gelbe Metall wieder steigen wird: "Wenn man sich einen 20-Jahres-Chart ansieht, ist Gold bereit für einen Ausbruch. Wenn man sich das historische Muster der letzten 23 Jahre ansieht, hat Gold den S&P 500 im Verhältnis zwei zu eins übertroffen."Holmes glaubt, dass ein Rückgang der Zinssätze diesen Aufwärtsimpuls für Gold auslösen wird. "Ich denke, wenn die Zinsen wieder sinken und wir zu negativen Zinsen zurückkehren – jedes Mal, wenn wir das hatten, musste die Regierung mehr und mehr Geld drucken. Das monetäre Modell besteht nicht nur aus linearem Wachstum – es ist ein exponentielles Wachstum des Papiergeldes", erklärt er im Interview. "Also müssen sie die Zinsen schneller und heftiger senken, sie müssen viel regelmäßiger Geld drucken. Und in einer New Yorker Sekunde wird Gold bei 2.300, 2.500 oder 3.000 US-Dollar liegen. Und dann wird es auf einmal ein Aufwachen geben, und diejenigen, die beim Einbruch gekauft und ihre Position gehalten haben, werden gut abschneiden."In Bezug auf Goldaktien meint Holmes, dass das spekulative Interesse an Junior-Unternehmen wahrscheinlich aufflammen wird, sobald das Edelmetall die Marke von 2.300 US-Dollar erreicht hat. Er rät dazu, nach Explorationsunternehmen Ausschau zu halten, die über die höchsten Reserven pro Aktie verfügen. Was größere Goldunternehmen betrifft, so konzentriere sich der GO GOLD and Precious Metal Miners ETF von US Global auf Unternehmen mit einem starken freien Cashflow und einer hohen Rendite auf das investierte Kapital."Ich denke, (Investoren) müssen im Bereich der Goldaktien sehr gewissenhaft auf die Vorstände achten und nach einem Management Ausschau halten, das den Cashflow schützt und eine Disziplin bei der Rendite des investierten Kapitals an den Tag legt, anstatt nur um des Wachstums willen zu wachsen", rät er.© Redaktion GoldSeiten.de