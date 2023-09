Silber: Neue Chance für die Bullen

Silber entwickelte sich in den vergangenen Wochen wieder klar abwärts, nachdem die Notierungen am mittelfristigen Abwärtstrend scheiterten. Im Einzugsbereich des längerfristigen Aufwärtstrends drehte der Kursverlauf jedoch zuletzt wieder nach oben.Innerhalb der breiten Seitwärtsbewegung bietet sich aktuell die Chance, eine erneute Erholung einzuleiten. Spielraum ist bis in den Bereich der 24,53 USD gegeben. Um den Weg nach oben nachhaltig zu öffnen, sollte die Widerstandszone bis 25,26 USD überwunden werden. Rutscht Silber jedoch unter 22,10 USD, droht ein schneller Rücklauf bis zunächst 21,30 USD.© Marko StrehkQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)