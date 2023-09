Gold wird bis Jahresende auf 1.800 $ fallen, da Inflation nachlässt und US-Wirtschaft wächst  Capital Economics

Wie Kitco News berichtet, erwarten die Analysten von Capital Economics, dass der Goldpreis bis zum Jahresende auf 1.800 $ pro Unze fallen wird. Als Grund wird eine weiter wachsende US-Wirtschaft und ein nachlassender Inflationsdruck genannt."Seit seinem Anstieg auf rund 2.000 $ pro Unze dank der Nachfrage nach sicheren Häfen (aufgrund von Sorgen um die Stabilität der Banken in den USA und Europa) im März–Mai dieses Jahres ist der Goldpreis gefallen", so die Analysten in einem aktuellen Bericht. "Nach Angaben des World Gold Council ist die weltweite Goldnachfrage in der ersten Hälfte dieses Jahres im Jahresvergleich um etwa 5% gesunken, was vor allem auf eine geringere Anlegernachfrage über börsengehandelte Fonds zurückzuführen ist," heißt es weiter.Capital Economics prognostiziert einen weiteren Nachfragerückgang für das Edelmetall, da die Nachfrage der Anleger nach Gold als Absicherung gegen einen schweren Wirtschaftsabschwung und eine hohe Inflation nachlasse. "Dies liegt daran, dass wir erwarten, dass die US-Wirtschaft im vierten Quartal nur geringfügig schrumpfen wird, bevor sie sich im nächsten Jahr erholt", so die Analysten. Sie prognostizieren zudem, dass die Inflation in den USA bis Mitte 2024 näher an das 2%-Ziel der Federal Reserve herankommen wird.© Redaktion GoldSeiten.de