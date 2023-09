Russland stoppt den Export von Benzin, Diesel & Heizöl auf unbestimmte Zeit

Wie Reuters berichtet, hat Russland mit sofortiger Wirkung den Export von Kraftstoffen in alle Länder außerhalb des Kreises der vier ehemaligen Sowjetstaaten verboten. Seitens der Regierung wird als Grund die Stabilisierung des eigenen Binnenmarktes angegeben.Das Verbot gelte nicht für Treibstoffe, die im Rahmen zwischenstaatlicher Vereinbarungen an Mitglieder der von Moskau geführten Eurasischen Wirtschaftsunion geliefert werden, zu der Weißrussland, Kasachstan, Armenien und Kirgisistan gehören.Händler sagen, dass der Kraftstoffmarkt unter anderem durch Wartungsarbeiten in Ölraffinerien, Engpässe bei der Eisenbahn und die Schwäche des Rubels beeinträchtigt wurde.Laut den LSEG-Daten hat Russland seine Diesel- und Benzinexporte über den Seeweg im Zeitraum vom 1. bis zum 20. September im Vergleich zum Vormonat bereits um fast 30% auf etwa 1,7 Millionen Tonnen reduziert.Russland exportierte im vergangenen Jahr 4,817 Millionen Tonnen Benzin und fast 35 Millionen Tonnen Diesel. Stand heute, bezogen auf das aktuelle Jahr, ist Russland der weltweit größte (See-)Exporteur von Diesel.© Redaktion GoldSeiten.de