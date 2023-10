Gesamtverschuldung der USA erreichte vergangene Woche 33,649 Billionen $

Am 18. September dieses Jahres überstieg die Gesamtverschuldung der USA erstmals 33 Billionen Dollar. Exakt einen Monat später beliefen sich die gesamten US-Schulden auf 33,649 Billionen Dollar. Dies berichtet ZeroHedge Dies bedeutet ein Plus von 58 Milliarden Dollar an einem Tag bzw. ein Plus von 604 Milliarden Dollar in einem Monat, oder aber einen Anstieg um 20 Milliarden Dollar pro Tag oder 833 Millionen pro Stunde.Sollte dieses Tempo beibehalten werden, werden die US-Schulden in einem Jahr 41 Billionen Dollar erreichen, heißt es.© Redaktion GoldSeiten.de