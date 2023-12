Gold erreicht Rekordhoch aufgrund von Wetten auf Fed-Zinssenkungen ab März

Der Goldpreis stieg am Freitag auf ein Allzeithoch, nachdem Äußerungen des Vorsitzenden der US-Notenbank Jerome Powell die Zuversicht der Händler gestärkt hatten, dass die US-Notenbank ihre geldpolitische Straffung abgeschlossen hat und die Zinsen ab März senken könnte, berichtet Reuters . Powell sagte, "die Risiken einer Unter- und Überstraffung halten sich die Waage", aber die Fed denke im Moment nicht an eine Zinssenkung."Die Goldbullen konzentrieren sich auf Powells Bemerkung, dass die Zinssätze bereits weit in den restriktiven Bereich vorgedrungen sind, was die Behauptung untermauert, dass die Zinssenkungen früher kommen werden, und ignorieren dabei seine Warnung, dass es verfrüht sei, über eine Lockerung der Zinssätze zu spekulieren", so Tai Wong, ein unabhängiger Metallhändler mit Sitz in New York. Die Märkte wetten weiter auf einen Beginn der Zinssenkungen im März und einen Zinssatz von unter 4% bis Ende nächsten Jahres.Aber "die Preise könnten sich in einem überkauften Bereich befinden, und Gold ist dafür bekannt, dass es in den letzten zwei Jahren die Erwartungen an die Geldpolitik verfrüht eingepreist hat", so Standard-Chartered-Analystin Suki Cooper in einer Notiz. Die Attraktivität des Goldes wurde dadurch verstärkt, dass die Renditen 10-jähriger Staatsanleihen auf ein 12-Wochen-Tief sanken und der Dollar (DXY) um 0,3% nachgab. "Gold hat eine Weihnachtsmann-Rally hinter sich, und ich erwarte, dass diese bis zum Ende des Jahres anhalten wird. Es liegt sicherlich im Bereich des Möglichen, dass Gold erneut Rekordhöhen erreicht", sagte Everett Millman, leitender Marktanalyst bei Gainesville Coins.© Redaktion GoldSeiten.de