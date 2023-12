Matthew Piepenburg - Schulden-Endspiel - Währungen sterben und Gold überlebt (ganzer Vortrag)

Matthew Piepenburg referierte am 9. November 2023 im Rahmen von Forum ONE über das Schulden-Endspiel. Die USA haben ihre Verschuldung riesig aufgeblasen, besonders seit 1971. Die Wirtschaftskrisen wurden anschließend immer größer und zogen riesige Rettungsprogramme nach sich. In der Zwischenzeit kehrte die Inflation zurück, die jetzt mit Zinserhöhungen bekämpft werden soll? Im Zustand der Überschuldung ein tödliches Rezept. Vor unseren Augen wiederholt sich Geschichte und Gold und Silber spielen ihre bekannte Rolle.Das Begleitmagazin zu Forum ONE können Sie hier bestellen.Matt Piepenurg begann seine Finanzkarriere als Wirtschaftsjurist. Während der Nasdaq-Bubble (1999-2001) gründete er dann seinen ersten Hedgefonds.Im Anschluss daran richtete er seinen eigenen sowie andere HNW-Family-Funds auf alternative Investments aus. Zeitgleich agierte er als allgemeiner Berater, CIO und später Geschäftsführer einer Single- und Multi-Family-Office. Matthew arbeitete zudem eng mit Morgan Stanleys Hedgefonds-Plattform beim Aufbau eines Multi-Strategy/ Multi-Manager-Fonds zusammen, um – vor dem Hintergrund extremer Interventions- und Stützungspolitik durch Zentralbanken – besseres Risikomanagement zu ermöglichen. Seine Überzeugung, dass Edelmetalle den besten Schutz vor systemischen Risiken bieten, führte Matt zur Zusammenarbeit mit MAM.Die Matterhorn Asset Management AG verwahrt für ihren globalen Kundenstamm einen bedeutenden Vermögensanteil strategisch in physischem Gold & Silber in der Schweiz, außerhalb des Bankensystems. "Wir freuen uns, unserer Kundschaft aus über 75 Ländern einen einzigartigen Service bieten zu können."© Redaktion GoldSeiten.de