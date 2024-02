Ölpreis (Brent) - Mehr als nur ein Pullback

Der Ölpreis(Brent) testete gestern Morgen seinen EMA50 (Stundenbasis) und drehte dort massiv nach oben. Am frühen Nachmittag kam es zum Ausbruch über den Widerstandsbereich um 79,92 USD. Anschließend schoss der Ölpreis auf 81,60 USD nach oben. Seit diesem Hoch läuft eine kleine Konsolidierung.Diese Konsolidierung kann kurzfristig noch zu Abgaben in Richtung 80,54 USD oder sogar 79,88 USD führen. Anschließend besteht die Chance auf eine weiteren Rallyschub in Richtung 83,47 USD und damit an das Hoch vom 29. Januar. Bei einem Rückfall unter 79,88 USD müsste allerdings mit weiteren Abgaben in Richtung 78,84 USD und 77,81 USD gerechnet werden.© Alexander PaulusQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)