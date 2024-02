"Größte Immobilienkrise seit Finanzkrise": Deutsche Banken wappnen sich für Welle fauler Kredite

Die Deutsche Pfandbriefbank (PBB), ein auf Immobilien spezialisiertes deutsches Kreditinstitut, hat ihre Rückstellungen für uneinbringliche Forderungen in Erwartung des "stärksten Rückgangs der gewerblichen Immobilienwerte seit 15 Jahren" erhöht, berichtet Unusual Whales . Die Bank hat ihre Rückstellungen für Kreditverluste im vierten Quartal 2023 erhöht, so dass sich der Gesamtbetrag für das Jahr auf bis zu 215 Millionen Euro beläuft, wie sie am Mittwoch mitteilte. Diese Erhöhung wird auf die "anhaltende Schwäche der Immobilienmärkte" zurückgeführt."Trotz dieser Aufwendungen bleibt die PBB dank ihrer Finanzkraft profitabel - selbst in der größten Immobilienkrise seit der Finanzkrise", heißt es weiter. Fast ein Jahr nach der Krise, die zum Zusammenbruch dreier US-Regionalbanken und zur Notrettung der Credit Suisse führte, sind in den letzten Wochen erneut Bedenken über die Gesundheit der Bankbilanzen aufgekommen. Am Donnerstag gab die PBB bekannt, dass sie über genügend Barmittel und hochliquide Vermögenswerte in ihrer Bilanz verfügt - ein "Liquiditätspolster" -, um sechs Monate lang ohne neue Finanzmittel von Investoren auszukommen.Die Aktien der PBB sind seit Freitag um 17% gefallen. Damit ist die PBB die zweite deutsche Bank innerhalb von zwei Wochen, die vor steigenden Verlusten bei Gewerbeimmobilien warnt. Die Aktie ist im bisherigen Jahresverlauf um mehr als 25% und in den letzten sechs Monaten um 40% gefallen. Deutschlands größter Kreditgeber, die Deutsche Bank, meldete letzte Woche, dass sie im vierten Quartal des vergangenen Jahres 123 Mio. Euro zurückgestellt hat, um mögliche Ausfälle bei ihren US-Gewerbeimmobilienkrediten abzudecken. Dies ist mehr als das Vierfache des Betrags, der im gleichen Zeitraum im Jahr 2022 zurückgestellt wurde.© Redaktion GoldSeiten.de