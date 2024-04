SPDR in KW13: Stagnation nach Abflüssen

Der anhaltende Strom von immer neuen Rekordpreisen für Gold lässt die Investoren des weltweit größten Gold-ETF SPDR Gold Trust scheinbar erstarren. Im Verlauf der letzten Woche hat der ETF nach einem anfänglichen Abfluss zum Wochenstart keinerlei weitere Bewegung in der Goldmenge gezeigt.Die Goldbestände beliefen sich vergangenen Donnerstag nach Angaben auf der Website www.spdrgoldshares.com auf 830,15 Tonnen. Am Freitag der Vorwoche (22. März) waren es 835,33 Tonnen. Der größte Sprung erfolgte von Montag auf Dienstag, mit einem Abfluss von 5,18 Tonnen. Für den Rest der verkürzten Woche stagnierten die Zahlen und blieben bei 830,15 Tonnen. Der Preis pro Unze lag für den Fond am Donnerstag bei einem Höchststand von 2214,35 $.Entwicklung der SPDR-Bestände in der vergangenen Woche:• 25. März: 835,33 t• 26. März: 830,15 t• 27. März: 830,15 t• 28. März: 830,15 t© Redaktion GoldSeiten.de