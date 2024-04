David Rosenberg: Gold auf dem Weg zu 3.000 $ oder mehr

David Rosenberg, Gründer und Präsident von Rosenberg Research, sieht Gold auf dem Weg zu einem Preis von 3.000 $ oder mehr, und das nicht nur wegen der Fed, heißt es bei Market Watch . "Angesichts des bevorstehenden Lockerungszyklus, des sich abzeichnenden schwachen Weltwirtschaftswachstums und der nachlassenden Inflation glauben wir, dass der Rückenwind, der den Goldpreis zu neuen Höchstständen treibt, schon bald viel stärker sein wird", so Rosenberg in einer aktuellen Mitteilung an seine Kunden.Zu den Gründen für diesen Optimismus gehören die Nachfrage der globalen Zentralbanken, die Unsicherheit über den chinesischen Yuan und die übermäßige Abhängigkeit vom Dollar sowie die starke Nachfrage der Einzelhandelsmärkte nach Gold. Auch westliche Investoren seien noch nicht auf den Goldmarkt umgestiegen, so Rosenberg. Er stellt eine Handvoll Szenarien vor: eine "weiche Landung", die den Dollar um 12% und den Goldpreis um 10% steigen lassen könnte; ein "typischer" Bärenmarkt, der den Dollar um 8% und den Goldpreis um 15% fallen lassen könnte.Das extrem bullische Umfeld könnte den Goldpreis auf 3.000 $ oder mehr treiben, was er mit einer weiteren Verschärfung der geopolitischen Spannungen – Taiwan, Naher Osten, russische Grenzen, Korea usw. – in Verbindung bringt. "Die Schlussfolgerung für Anleger ist einfach: Jedes gut diversifizierte Portfolio sollte Gold enthalten, und wir würden derzeit eine aggressive Übergewichtung empfehlen. Dies dient als Absicherung gegen geopolitische und fiskalpolitische Risiken, bietet einen sicheren Hafen gegen einen Zusammenbruch der Aktienbullenmarkt und ermöglicht ein positives Engagement im kommenden Lockerungszyklus und in einer Phase der Dollarschwäche. Zögern Sie nicht, bei den aktuellen Kursen einzusteigen", meinte Rosenberg.© Redaktion GoldSeiten.de