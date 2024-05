Gold: Aufwärtstrend unter Druck

Der Goldpreis löste sich in den Vorwochen aus einer bullischen Flaggenformation nach oben und setzte die Rally der Vormonate fort. Nach einem Fehlausbruch am Hoch bei 2.431 USD rutschten die Notierungen zuletzt auch aus dem mittelfristigen Aufwärtstrend.Es kommt zu einer knappen Stabilisierung, allerdings besteht nach dem erfolgten Trendbruch die Gefahr, dass sich der Goldpreis noch weiter in Richtung der 2.276 USD bewegt. Abgaben darunter sollten vermieden werden, um kein Doppeltop auszulösen. Bis in den Bereich der 2.431 USD bleibt die Entwicklung kurzfristig zunächst weiter neutral.© Marko StrehkQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)