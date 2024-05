Silber: Rallyfortsetzung deutet sich an

Silber bewegte sich in den vergangenen Monaten stark aufwärts. Die Notierungen sprangen Mitte Mai auch über die Hürde bei 30,00 USD und bildeten ausgehend von 32,51 USD einen Pullback aus. Nach dem Erreichen der 30,00 USD dreht Silber erneut klar nach oben.Nach dem Pullback auf die 30,00 USD bietet sich die Chance, die Rally nachhaltig auszudehnen. Wenn es gelingt, die 32,51 USD direkt zu überwinden, öffnet sich der Weg in Richtung der 35,00 USD. Abgab en unter 30,00 USD Sollten möglichst vermieden werden, da dies schnell wieder bis in den Bereich 28,73-27,50 USD führen könnte.© Marko StrehkQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)