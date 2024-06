Kitco-Umfrage: Wall Street im Zwiespalt, Main Street hält optimistische Aussichten aufrecht

Der Goldmarkt erlebte in der letzten Woche laut Kitco eine der am wenigsten dramatischen Wochen des Jahres, aber wie in letzter Zeit üblich, hob er sich das Drama für die Marktteilnehmer bis zum Schluss auf. Der Spot-Goldpreis begann die Woche bei 2.332,64 $. Nachdem er am Montag um die Mittagszeit (EDT) auf ein Tagestief von $2.311,50 gefallen war, erreichte er am frühen Dienstagmorgen sein Wochentief von 2.307,38 $. Mittwoch folgte ein Feiertag in Amerika, was am Donnerstag für etwas mehr Energie sorgte und den Preis auf bis zu 2.367,70 $ trieb. Am Freitagmorgen kam es zu einem steilen Einbruch, bei dem der Goldpreis von 2.363,71 $ um 9 Uhr EDT auf 2.317,70 $ kurz nach 13 Uhr EDT abrutschte und Händler und Anleger mit der Frage zurückließ, ob die wichtige psychologische Unterstützungsmarke von 2.300 $ bis zum Handelsschluss am Freitag halten würde.Es nahmen diesmal 14 Marktexperten an der Umfrage teil, welche in einem perfekten Zwiespalt stehen. Fünf (31.25%) waren der Ansicht, dass Gold diese Woche steigen wird. Ebenfalls fünf (31,25%) erwarten einen niedrigeren Preis, während die restlichen vier (28%) Analysten Seitwärtsbewegungen prognostizieren.Außerdem gaben 209 Kleinanleger ihre Meinung ab. Davon waren 114 (55%) der Ansicht, dass der Goldpreis diese Woche steigen wird. Weitere 38 (18%) hielten einen Preisrückgang für wahrscheinlich. 57 (27%) blieben eher neutral eingestellt.© Redaktion GoldSeiten.de