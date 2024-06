Keith Weiner: 2.700 $ für Gold, 36 $ für Silber?

In einem Interview mit dem Investing News Network erläuterte Keith Weiner, Gründer und CEO von Monetary Metals, die Faktoren, die die Gold- und Silberpreise derzeit antreiben, und was die Zukunft für die Edelmetalle bringen könnte. Anhand der Makroökonomie, der Geldpolitik und des Verhältnisses zwischen Angebot und Nachfrage erklärte er, warum er mit einem Anstieg der beiden Preise rechnet. "Ich denke, die makroökonomischen Fundamentaldaten sind eindeutig vorhanden", sagte er zum Goldmarkt. "Die Stimmung im Rest der Welt ist definitiv da – in den USA im Moment noch nicht [...] aber im Osten sehe ich eine unendliche Nachfrage".In Bezug auf Silber meinte er, dass es zwar das Argument gebe, dass es sich aufgrund der zunehmenden Bedeutung seiner industriellen Verwendung von seinem Status als Währung abwende, er aber nicht glaube, dass dies der Fall sei. "Ich persönlich glaube, dass Silber seine monetären Eigenschaften behalten wird", so Weiner.Weiner räumte zwar ein, dass kein Modell perfekt sei, sagte aber, dass Monetary Metals über eine Methode zur Berechnung der Fundamentalpreise für Gold und Silber verfüge, die auf dem Einfluss der Spekulanten auf dem stark fremdfinanzierten Terminmarkt basiere. "Unser Modell kann erkennen, ob die Fundamentalpreise höher oder niedriger sind", machte er klar und merkte an, dass er die Berechnung zuletzt bei einer Veranstaltung des International Precious Metals Institute am Wochenende des 8. und 9. Juni durchgeführt habe. "Zu diesem Zeitpunkt lag der fundamentale Preis für Silber bei etwas über 36 US-Dollar (pro Unze) und für Gold bei etwa 2.700 US-Dollar (pro Unze).© Redaktion GoldSeiten.de