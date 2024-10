Chinas Importe von Golderz & -konzentrat wegen geplanter Gesetzesänderungen eingebrochen

Chinas Importe von Golderz und Goldkonzentrat sind im September drastisch zurückgegangen, da eine vorgeschlagene Gesetzesänderung zu einer erheblichen Steuererhöhung für die Käufer führen könnte, so vier mit der Angelegenheit vertraute Quellen laut Reuters . Sollte die Gesetzesänderung umgesetzt werden, könnte sie die jährlichen Lieferungen von Golderz und -konzentrat im Wert von mehreren Milliarden Dollar nach China, dem weltweit größten Produzenten von Feingold, unterbrechen. Die Einfuhr dieser Rohstoffe nach China unterliegt derzeit weder Einfuhrzöllen noch der Mehrwertsteuer.Der chinesische Zoll plant nun, Goldkonzentrate mit einem kombinierten Eisen- und Schwefelgehalt von mehr als 58% als Pyrit einzustufen, auf das ein Einfuhrzoll von 1% und eine Mehrwertsteuer von 13% erhoben wird, heißt es. Die Verschiffung von Edelmetallerzen und -konzentraten (ohne Silber) nach China erreichte im September den niedrigsten Stand seit sechs Monaten. Sie fielen um 22,4% auf 201.004,9 Tonnen im Vergleich zum August, als der chinesische Zoll seine Pläne bekannt gab, so die Quellen.Höhere Steuern auf die Einfuhr von Goldkonzentrat und Golderz würden die Handelsspannen verringern, erklärten zwei der Quellen und fügten hinzu, dass die Verkäufer dieser Produkte bereits in den letzten Monaten aufgrund der Erholung des Goldpreises mit einem schwierigen Markt zu kämpfen hatten. Darüber hinaus hätten einige Händler ihre Lieferungen von Goldkonzentrat aus Angst vor einer rückwirkenden Besteuerung in andere Länder als China umgeleitet, meinte eine der Quellen.© Redaktion GoldSeiten.de