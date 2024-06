Silber: Zwischenkorrektur bald beendet?

Silber erreichte in den Vormonaten ein neues Hoch bei 32,51 USD und befindet sich seitdem in einer Konsolidierung. Die Notierungen rutschten dabei innerhalb einer bullischen Flaggenformation zurück und konnten sich aus dem Aufwärtstrend stabilisieren. Der Ausbruchsversuch aus der bullischen Flagge schlug in der Vorwoche jedoch fehl.Es bietet sich die Chance, die bullische Flaggenformation nach oben trendbestätigend aufzulösen. Schafft es Silber ausgehend vom Aufwärtstrend über 30,90 USD, könnten kurzfristig 32,51 USD erreichbar werden. Mittelfristig sind auch Kursgewinne über diese Marke hinaus möglich. Abgaben unter 28,40 USD sollten hingegen aus Sicht der Bullen vermieden werden.© Marko StrehkQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)