State-Street-Umfrage: US-Finanzberater setzen zunehmend auf Gold

Ein diese Woche veröffentlichter Bericht von State Street Global Advisors (SSGA) und dem World Gold Council (WGC) zeigt, dass 29% der Finanzberater in Nordamerika planen, ihren Goldanteil in den nächsten 12 bis 18 Monaten zu erhöhen, 62% beabsichtigen, ihre Goldbestände beizubehalten und 9% gehen davon aus, dass sie den Anteil der in Gold investierten Kundengelder reduzieren werden. Dies schreibt die Seite InvestmentNews . "Während für die nächsten 12 Monate mit sinkenden Zinsen gerechnet wird, sind die Goldallokationen der Berater relativ stabil geblieben", sagte George Milling-Stanley, leitender Goldstratege bei SSGA, in einer Erklärung. "Dies deutet darauf hin, dass eine wachsende Mehrheit der Berater Gold als Basisinvestment für langfristige Anlagehorizonte nutzt, wo es als Teil eines ausgewogenen, diversifizierten Portfolios glänzt.""Der jüngste Anstieg des Goldpreises hat das Interesse der Anleger geweckt, und das aus gutem Grund inmitten der derzeitigen wirtschaftlichen und geopolitischen Unsicherheit", meinte Joseph Cavatoni, Senior Market Strategist beim WGC. "Viele Anleger und Berater haben bei der Entscheidung über eine Investition in Gold bisher einzelne Faktoren wie Zinsen und den Dollar isoliert betrachtet. Aber als globaler Vermögenswert mit einer Vielzahl strategischer und taktischer Faktoren, die die Nachfrage stützen, gibt es gute Argumente für Gold im kommenden Jahr".SSGA und der WGC führten die Umfrage unter 400 Finanzberatern in Nordamerika mit einem Gesamtvermögen von 100 Millionen US-Dollar oder mehr im vierten Quartal 2023 durch. Die Umfrage ergab auch, dass fast 9 von 10 Beratern derzeit in Gold investieren, wobei fast ein Drittel weniger als 1% des gesamten verwalteten Kundenvermögens in das gelbe Metall investiert, was Raum für Wachstum lasse. Die Studie zeigt, dass 56% zwischen 1% und 4,9% ihres Vermögens in Gold investiert haben, während 13% der entsprechenden Berater 5% oder mehr in Gold investiert haben. Hauptsächlich würden sie in Gold-ETFs (40%) investieren.Christopher P. Davis, Partner bei Hudson Value Partners, hält den Bereich der Lizenzen für die attraktivste Möglichkeit, ein Portfolio mit Gold zu ergänzen. "In einer Welt teurer, fremdfinanzierter und komplexer alternativer Anlagen glauben wir, dass die langfristige Wertentwicklung von Gold eine unterschätzte Konkurrenz für die meisten Absolute-Return-Fonds darstellt. Gold sichert die Kaufkraft in einer Welt, in der die Fiat-Währungen aus dem Ruder laufen", so Davis.© Redaktion GoldSeiten.de