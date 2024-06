Joy Yang: Der Goldmarkt baut eine Treppe zu 2.400 $ und darüber hinaus

Obwohl sich der Goldmarkt über der Marke von 2.300 $ pro Unze halten konnte, bleibt er unter der Marke von 2.350 $ gefangen. Auch wenn der Markt etwas orientierungslos erscheint, ist er nach Ansicht von Joy Yang, Head of Index Product Management & Marketing bei MarketVector Indexes, gut bewertet und hat nur ein begrenztes Abwärtspotenzial.In einem Interview mit Kitco News sagte Yang, sie erwarte, dass sich der Goldpreis treppenförmig nach oben bewegen werde, da die Preisentwicklung nach jeder Rally eine neue Basis bilde. "Gold befindet sich definitiv in einer neuen, komfortablen Handelsspanne, und ich glaube nicht, dass es noch einmal unter 2.200 $ fallen wird", meinte sie. "Ich gehe davon aus, dass die Untergrenze in ein paar Monaten bei 2.400 $ liegen könnte. Ich sehe einfach nicht, dass die Risiken und Faktoren, die den Goldpreis antreiben, in den nächsten Jahren wirklich verschwinden werden."Yang erklärte, Anleger sollten nicht in Gold investieren, weil es ein spannender Momentum-Handel sei. Es sei nicht die Aufgabe von Gold, mit Aktien wie NVIDIA oder volatilen Meme-Aktien zu konkurrieren. "Anleger, die Gold kaufen und halten, sind eher makroorientiert", sagte sie und betonte, dass Gold als langfristiger Werterhalt inmitten von Marktturbulenzen diene.Die Marktstrategin sprach auch über die Rolle der Zentralbanken. Sie glaube nicht, dass die Zentralbanken aufhören würden, Gold zu kaufen, da sie sich aufgrund des Ausmaßes und der Entwicklung der US-Staatsverschuldung weiterhin vom Dollar abwenden würden. Je höher die Verschuldung, desto schwieriger werde es für andere Länder, diese Last zu tragen."Wir haben diese riesigen Schulden in US-Dollar, die die Leute neu bewerten müssen", stellte sie fest. "Irgendjemand muss diese Schulden immer noch kaufen. Aber ich glaube, dass der Rest der Welt versucht, nicht so abhängig vom US-Dollar zu sein. Für sie ist Gold eine weitere Möglichkeit, einen Vermögenswert zu halten, der für sie immer noch ein ziemlich wichtiges Wertaufbewahrungsmittel ist", so Yang.© Redaktion GoldSeiten.de