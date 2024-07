Ölpreis (Brent): Rally gewinnt an Fahrt

Für den Ölpreis ging es am Montag deutlich weiter aufwärts. Die Notierungen konnten sich dabei oberhalb der 86,28 USD auf neue kurzfristige Hochs absetzen und dies auch im späten Handel halten.Weitere Kursgewinne sind bei Brent in Richtung der 88,60 USD nach kurzfristig möglich. Wird dieses Niveau direkt erreicht, könnte ein Pullback anstehen. Mittelfristig sind in diesem Fall auch weiter steigende Notierungen in Richtung der 91,50 USD drin. Abgaben unter 86,28 USD sollten kurzfristig bereits vermieden werden, da dies schnell wieder bis 84,57 USD führen könnte.© Marko StrehkQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)