Gold nähert sich Rekordhochs; CPI-Bericht liefert "Munition" für Zinssenkungen

Die Goldfutures legten am Donnerstag deutlich zu und handelten in der Nähe neuer Rekordhöhen, da Händler einen Bericht, der eine Abkühlung der Inflation zeigte, als "Munition" für die US-Notenbank betrachteten, die sie bei einer Zinssenkung in diesem Jahr einsetzen könnte, berichtet MarketWatch . Die überraschende Verschlechterung der US-Inflationszahlen ist ein "großer Stimmungsaufheller für diejenigen, die auf eine baldige Zinssenkung warten", so Peter Spina, Gründer und Präsident der Investoren-Website GoldSeek.com.Der Offenmarktausschuss der US-Notenbank hat "nun mehr Argumente für Zinssenkungen in diesem Jahr und früher", wobei der September als Zeitpunkt für die erste Zinssenkung wahrscheinlicher geworden ist, so Spina gegenüber MarketWatch. "Zinssenkungen sind positiv für Edelmetalle, da der Wettbewerb um Renditen aus dem Halten von Dollar abnimmt", meinte er und fügte hinzu, dass der Markt nun zwei Zinssenkungen in diesem Jahr erwartet."Sinkende Renditen tragen dazu bei, den Wert des US-Dollar zu untergraben und geben dem Goldpreis in US-Dollar zusätzlichen Auftrieb", so Spina. Die CPI-Nachrichten in Verbindung mit den jüngsten abwartenden Kommentaren des Fed-Vorsitzenden Jerome Powell geben dem Goldpreis, der sich nach einer sehr aggressiven Aufwärtsbewegung konsolidiert hat, neue Unterstützung", erklärte er. Außerdem meinte er, er habe erwartet, dass die Goldpreise bis zum Ende des Quartals auf neue Rekordhöhen steigen würden, aber "jetzt scheint sich das Zeitfenster für den nächsten Anstieg des Goldpreises um ein paar Monate zu verschieben".© Redaktion GoldSeiten.de