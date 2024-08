VanEck: Beginn einer Trendwende? Bullion gegen Aktien

Der Gold Miners UCITS ETF des Vermögensverwalters VanEck hat jetzt ein verwaltetes Vermögen von 1 Milliarde US-Dollar erreicht, heißt es in einem Artikel von The Armchair Trader . Dieser Pure-Play-ETF bildet die Wertentwicklung des NYSE Arca Gold Miners Index ab, der die weltweit größten börsennotierten Unternehmen umfasst, die hauptsächlich in der Gold- und Silbergewinnung tätig sind. Martijn Rozemuller, CEO von VanEck Europe, kommentierte den Anstieg des Fondsvolumens inmitten der jüngsten Goldrally: "Angesichts des aktuellen makroökonomischen und geopolitischen Umfelds – einschließlich der anhaltenden Inflation trotz höherer Zinsen und anhaltender globaler Konflikte – ist die globale Nachfrage nach Gold so stark wie nie zuvor."Angesichts des historischen Status von Gold als bevorzugter sicherer Hafen für Anleger wollen Investoren ihre Portfolios für die kommenden Zeiten schützen und absichern. Darüber hinaus haben die beträchtlichen Aufstockungen der Zentralbankreserven zu einem Aufwärtsdruck und einer steigenden Nachfrage nach Gold geführt, was zu einem positiven Ausblick für dieses Jahr und darüber hinaus geführt hat.Der aktuelle Goldpreis hat in jüngster Zeit ein neues Allzeithoch erreicht, wovon auch die Goldminengesellschaften profitieren, da die steigende Nachfrage nach Edelmetallen ihnen mehr Umsatz und höhere Gewinne beschert. "Im März haben sich Goldminenaktien deutlich besser entwickelt als Bullion", sagte Imaru Casanova, Portfoliomanager für Gold und Edelmetalle bei VanEck. "Dies könnte der Beginn einer Trendwende sein, bei der Goldminenaktien ihre Hebelwirkung auf den Goldpreis zurückgewinnen und sich bei steigenden Goldpreisen besser entwickeln als Bullion."© Redaktion GoldSeiten.de