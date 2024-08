Studie: Deutschland und Italien importieren fragwürdiges brasilianisches Gold

Alle brasilianischen Goldimporte Deutschlands und 71% der italienischen Importe stammen aus Amazonasgebieten, in denen illegaler Bergbau grassiert, so ein Think-Tank am Dienstag, der eine stärkere europäische Kontrolle fordert, schreibt Reuters in einem Artikel. Die gesamten 1,3 Tonnen Gold, die Deutschland im Jahr 2023 aus Brasilien importierte, stammten aus dem Bundesstaat Amazonas, so eine Studie des in Sao Paulo ansässigen Instituto Escolhas, die sich auf Regierungsdaten stützt. Italien importierte im vergangenen Jahr 356 kg brasilianisches Gold, davon 254 kg aus den Bundesstaaten Pará und São Paulo, so der Bericht "Europe's Risky Gold".Garimpeiro, was auf Portugiesisch illegale und informelle Goldsucher im brasilianischen Amazonasgebiet bezeichnet, haben in den letzten Jahren in Amazonien und Pará stark zugenommen, seit der rechtsextreme Ex-Präsident Jair Bolsonaro die Umweltkontrollen gelockert und die Erschließung des Amazonas-Regenwaldes gefördert hat, was zu einer verstärkten Abholzung geführt hat. Der Bundesstaat São Paulo produziert selber kein Gold, ist aber das wichtigste Zentrum für den Verkauf und den Export des Edelmetalls, insbesondere mit unklarer legaler Herkunft.Die Europäische Union hat strenge Regeln, um den Verkauf von Erzen aus zweifelhaften oder illegalen Quellen einzudämmen, aber der Due-Diligence-Prozess hat viele Schwachpunkte, sagte Larissa Rodrigues, Forschungsdirektorin am Instituto Escolhas, in einem Interview. "Man kann nicht sagen, dass man eine verantwortungsvolle Einkaufspolitik verfolgt. [...] Die europäischen Firmen, die das Gold kaufen, haben keine Ahnung, wo es abgebaut wurde und wer es an die Händler für den Export verkauft hat". Ungefähr 94% des brasilianischen Goldes, das von Deutschland und Italien, den Hauptabnehmern in der EU, importiert wird, hat eine zweifelhafte Herkunft und kommt über eine Kette von Zwischenhändlern aus Hunderten von Goldminen im Amazonasgebiet, so Rodrigues.© Redaktion GoldSeiten.de