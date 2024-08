Gold setzt zum Pullback an!

Nach anfänglich neuen Hochs und dem Ausbruch über den zentralen Widerstandsbereich bei ca. 2.570 USD kam es in dieser Woche im Gold zu einer kleinen Konsolidierung. Gestern konnte diese bei 2.493 USD aufgefangen werden. Im frühen Donnerstagshandel machen die Verkäufer erneut Druck und es sieht danach aus, als wolle man den dortigen Unterstützungsbereich noch einmal testen. Ist die Rally damit beendet?Bekanntlich macht ein schöner Tag noch keinen Sommer und genauso ist es an der Börse mit ein paar schwierigen Tagen und dem Aufwärtstrend. Die aktuelle Konsolidierung kann sich natürlich noch zu einem mittelfristig bullischem Fehlsignal entwickeln, dafür aber müssten die Kurse nachhaltig unter 2.475/468 USD zurückfallen. Alles andere wäre zunächst nur als Pullback zu werten, dem anschließend neuen Hochs in Richtung 2.600 USD folgen können.Goldpreis Widerstände: 2.514/32Goldpreis Unterstützungen: 2.493,50+2.475/468+2.440© Rene BerteitQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)