Palladium - Bullen lassen Chance liegen

Seit einigen Tagen findet sich der Kurs von Palladium im Gleichgewicht. Charttechnisch äußert sich dies in der schon seit Mitte August laufenden Range, in der sich der Kurs zwischen ca. 952,15 USD und 916,45 USD bewegt. Leider haben die Käufer in dieser Woche ihre Chance verpasst, diese Range nach oben zu verlassen. Die gute Basis vom Mittwoch konnte gestern nicht genutzt werden und Palladium ging mit einem spürbaren Minus aus dem Handel.In Palladium warten die Bullen und Bären auf den nächsten Impuls. Mit den jüngsten Scheitern der Käufer bei 952,15 USD hat sich kurzfristig das Risiko eines bärischen Ausbruchs erhöht. Sollte dieser nachhaltig sein, könnten die Kurse kurzfristig auf 883 USD zurückfallen. Dort beginnt eine neue Unterstützungszone, die sich bis zum Sommertief bei 837,72 USD hinzieht. Ein Tagesschlusskurs oberhalb von 952,15 USD würde die Käufer wieder zurück ins Spiel bringen. Anschließend könnte die Abwärtstrendlinie getestet werden.Palladium Widerstände: 952,15+1000,00+1.043Palladium Unterstützungen: 916,45+883,42+837,72© Rene BerteitQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)