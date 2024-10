Ölpreis (Brent): Kurzfristig wird es schwerer

Der Ölpreis Brent konnte die Rally am Montag nachhaltig ausdehnen. Die Notierungen bewegten sich dabei in einem steilen Aufwärtsimpuls direkt bis zur Hürde bei 81,43 USD, bevor es davon ausgehend zu einem Rücklauf kam.Nachdem der Aufwärtstrend der Vortage fast wieder erreicht wurde, besteht die Chance, die Rally direkt fortzusetzen. Wenn es Berent gelingt, im Bereich der 80,00 USD erneut nach oben zu drehen, werden auch 82,92 USD bald möglich. Ein klarer Bruch des kurzfristigen Aufwärtstrends, bei Abgaben unter 79,50 USD, könnte alternativ einen Pullback in Richtung der 77,00 USD einleiten.© Marko StrehkQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)