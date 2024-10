Goldpreis durchbricht 2.700 $-Marke - Rückenwind bleibt stark

Der Goldpreis durchbrach am Freitag zum ersten Mal die Marke von 2.700 $ pro Unze, da die Sorgen vor den US-Wahlen und die schwelenden Spannungen im Nahen Osten die Nachfrage nach sicheren Häfen anheizten. Angesichts der ungewissen Wahlausgänge und der geopolitischen Unsicherheiten könnte der Goldpreis weiter steigen, so Christopher Wong, Devisenstratege bei OCBC, laut einem Bericht von Reuters Nach der Tötung des Hamas-Führers Yahya Sinwar hat die Hisbollah eine Eskalation des Krieges mit Israel angekündigt, während weniger als drei Wochen vor den US-Präsidentschaftswahlen Kamala Harris und Donald Trump um die Unterstützung jedes einzelnen Wählers werben. "Gold lacht über den steigenden Dollar und erholt sich bei jeder Gelegenheit. Es ist einfach ein Bullenmarkt, der keine Anzeichen von Erschöpfung zeigt", sagte Tai Wong, ein unabhängiger Metallhändler aus New York.Die über Nacht veröffentlichten US-Konjunkturdaten deuteten darüber hinaus auf eine Erholung der Wirtschaft hin, was dem US-Dollar weiteren Auftrieb gab. Trader sehen jedoch weiterhin eine 90-prozentige Chance für eine Zinssenkung durch die US-Notenbank im November. Die Europäische Zentralbank senkte die Zinsen zum dritten Mal in diesem Jahr, da sich die Konjunktur in der Eurozone abschwächt. Bullion wird sich langfristig weiterhin gut entwickeln, da es von der prekären Haushaltslage vieler westlicher Länder und dem weltweiten Wunsch nach einem von anderen Vermögenswerten und Institutionen unabhängigen Wertaufbewahrungsmittel profitiert, so Ryan McIntyre, Senior Portfolio Manager bei Sprott Asset Management.© Redaktion GoldSeiten.de