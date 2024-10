Tudor Jones plädiert jetzt für Bitcoin und Gold als Inflationsschutz

Der Hedgefonds-Manager Paul Tudor Jones hat seine optimistische Haltung gegenüber alternativen Anlagen bekräftigt und betont, dass Bitcoin, Gold und Rohstoffe unverzichtbare Instrumente im Kampf gegen die Inflation seien, berichtet Yahoo Finance . In der CNBC-Squawk Box zeichnete der milliardenschwere Investor am Dienstag das Bild einer Wirtschaftslandschaft, in der Inflation immer unvermeidlicher erscheint. "Ich glaube, dass alle Wege zur Inflation führen", sagte Tudor Jones in der Sendung, in der er seine großen Positionen in verschiedenen Anlageklassen vorstellte. Besonders leidenschaftlich äußerte sich der erfahrene Investor über die Aussichten der Rohstoffmärkte, die er als "lächerlich unterbewertet" bezeichnete und in die er stark investiert ist.Tudor Jones vertrat eine diplomatischere Ansicht darüber, wie sich die Anlagestrategien von Generation zu Generation unterscheiden, und schlug vor, dass Nasdaq-Aktien zur bevorzugten Absicherung für jüngere Anleger geworden sind. Stattdessen schlug er eine gemischte Strategie vor, bei der ein Anleger mit Gold, Bitcoin, Rohstoffen und der Nasdaq in seinem Portfolio besser fährt, während er gleichzeitig ein begrenztes Engagement in festverzinslichen Instrumenten beibehält.Anhand eines geldpolitischen Vergleichs mit Japan zeigte Tudor Jones auf, wie Inflation die Ausstiegsstrategie aus der aktuellen Finanzkrise sein könnte. Japan, das eine Inflationsrate von 2% mit 30 Basispunkten über Nacht aufrechterhalte, zögere, die Zinssätze zu erhöhen, so Tudor Jones, was darauf hindeute, dass eine Aufblähung der Wirtschaft ein gangbarer Weg aus den derzeitigen finanziellen Schwierigkeiten sein könnte.© Redaktion GoldSeiten.de