Silber: Kurzfristig am entscheidenden Punkt

Silber konnte sich in den vergangenen Monaten innerhalb eines Trendkanals nach oben bewegen. Dabei kam es zu einem Ausbruch über die bei 35,51 USD liegende Hürde. Nach einem neuen Hoch bei 34,86 USD wurde der Anstieg in den vergangenen Wochen konsolidiert.Ausgehend von der Ausbruchszone bei 32,51 USD bietet sich die Chance, den Pullbackl der Vorwochen zu beenden. Wenn Silber hier deutlicher nach oben abprallen kann, sind zunächst wieder die Hochs bei 34,86 USD und innerhalb des mittelfristigen Trendkanals auch 37,00 USD möglich. Alternativ stellt ein Rutsch unter die 31,75 USD die Ausbruchsbewegung infrage, was wieder bis 30,00 USD führen könnte.© Marko StrehkQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)