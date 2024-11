Ölpreis (Brent): Starke Gegenbewegung läuft an

Der Ölpreis Brent erholte sich am Montag deutlich. Die Notierungen konnten zum Wochenstart den Abwärtstrend der Vortage verlassen und direkt bis zur Hürde bei 73,68 USD durchstarten.Zunächst deutet sich ein Rücksetzer unter der Hürde bei 73,68 USD an. Sollte Brent aber darüber ansteigen, wäre eine Ausdehnung der Rally in Richtung 76,70 USD auf Sicht einiger Handelstage möglich. Bis in den Bereich der 70,60 USD bleibt das Chartbild hingegen unverändert neutral. Erst darunter drohen verstärkte Abgaben.© Marko StrehkQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)