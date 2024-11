Silber: Abwärtstrend beendet?

Silber geriet in den vergangenen Wochen wieder unter Druck. Die Notierungen fielen auf die Unterstützung bei 30,00 USD zurück. Nach einem leichten Unterschreiten dieses Niveaus konnte sich der Kursverlauf an den Vortagen fangen und den kurzfristigen Abwärtstrend verlassen.Nachdem der Korrekturtrend verlassen wurde, bietet sich die Chance, die Rally auch insgesamt wieder aufzunehmen. Ausgehend von 30,00 USD ist ein erneuter Anstieg in Richtung der 32,51 USD und später 34,86 USD möglich. Sollte Silber jedoch unter die letzten Tiefs bei 29,50 USD rutschen, könnte auch mittelfristig eine Abwärtsbewegung drohen.© Marko StrehkQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)