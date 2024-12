Silber: Bodenbildung setzt sich fort

Silber bewegte sich in den vergangenen Wochen seitwärts, nachdem die Rally auf 34,86 USD korrigiert wurde. Die Notierungen setzen auf die Unterstützungszone bei 30,00 USD zurück und konnten sich zuletzt auf dem Tief der Vorwochen fangen.Weitere Kursgewinne sind bei Silber kurzfristig in Richtung der 31,53 USD nochmals möglich. Schafft der Kursverlauf es über dieses Niveau, wäre ein kleiner Doppelboden gegeben. welcher anschließend auch wieder in Richtung der 34,86 USD führen kann. Alternativ droht bei einem Rutsch unter die 29,45 USD ein Bruch des langfristigen Aufwärtstrends, sodass eine deutliche Ausdehnung der Korrektur möglich wäre.© Marko StrehkQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)