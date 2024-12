Ölpreis (Brent): Richtungsentscheidung steht noch aus

Der Ölpreis Brent rutschte am Montag im Handelsverlauf zunächst wieder deutlich zurück. Die Notierungen konnten sich anschließend im Bereich der 72,13 USD fangen und erholen. Stärkerer Kaufdruck bleibt aus.Es bietet sich zunächst wieder die Chance, die Seitwärtsbewegung in Richtung der 73,80 USD auszudehnen. Bereits am Abwärtstrend bei 73,20 USD könnte es für die Bullen aber schon schwerer werden. Rutscht Brent hingegen unter 72,00 USD zurück, ist auch eine Beschleunigung der Abwärtsbewegung in Richtung 70,60 USD möglich.© Marko StrehkQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)