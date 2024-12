ANZ: Geopolitische Spannungen lassen Goldpreis 2025 auf Rekordniveau steigen

Es wird erwartet, dass Gold im Jahr 2025 seine Attraktivität als sicherer Hafen beibehalten wird, da erhöhte geopolitische und wirtschaftliche Unsicherheiten in Verbindung mit starken Zentralbankkäufen die Preise stützen dürften, so die Analysten der ANZ laut Investing.com . Während der Gegenwind durch einen festen US-Dollar und die Zinssenkungen der Federal Reserve anhält, sieht ANZ moderate Renditen von etwa 10% für das gelbe Metall, wobei die Preise im nächsten Jahr möglicherweise ein Rekordniveau von 2.900 Dollar je Unze erreichen könnten, so die ANZ-Analysten in einer Mitteilung.Geopolitische Risiken - wie die zunehmenden Spannungen im Nahen Osten und die Herausforderungen, die sich aus Trumps Handelspolitik ergeben - werden die Goldnachfrage wahrscheinlich aufrecht erhalten, so die Analysten. Der Ausblick von ANZ hebt auch die Rolle Chinas und Indiens als Nachfragetreiber hervor. Es wird erwartet, dass Chinas wirtschaftliche Unterstützungsmaßnahmen und der volatile Yuan die Investitionsnachfrage nach Goldbarren, Münzen und ETFs ankurbeln werden. Der indische Goldverbrauch dürfte derweil solide bleiben, gestützt durch wachsende Einkommen und reduzierte Importzölle, wobei ein Anstieg der Schmucknachfrage um 9% erwartet wird, so ANZ.Auf der Angebotsseite werden die Zentralbanken weiterhin aktive Käufer bleiben, wenn auch in einem langsameren Tempo. ANZ prognostiziert, dass die jährlichen Goldkäufe der Zentralbanken im Jahr 2025 bei etwa 850 Tonnen liegen werden, gegenüber 950 Tonnen im Jahr 2024, da Länder wie Russland, China und Indien ihre Reserven aufstocken. ANZ-Analysten zufolge könnte der Goldpreis bei 2.780 Dollar bis 2.790 Dollar je Unze auf Widerstand stoßen, könnte sich aber in Richtung 2.900 Dollar erholen, wenn diese Marke durchbrochen wird. Die Preisdynamik dürfte jedoch stark von der US-Geldpolitik und den geopolitischen Entwicklungen abhängen.Dieser stetige, aber dennoch vorsichtige Optimismus unterstreicht die Rolle von Gold als Absicherung gegen steigende makroökonomische Risiken und bietet einen "bescheidenen Glanz" für das kommende Jahr.© Redaktion GoldSeiten.de