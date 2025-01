Ölpreis (Brent): Kursausbruch wird bestätigt

Der Ölpreis Brent bewegte sich am Donnerstag im Handelsverlauf schnell wieder nach oben. Die Notierungen konnten den Pullback oberhalb der 75,86 USD beenden und im Handelsverlauf wieder nach oben durchstarten.Weitere Kursgewinne sind bei Brent nach dem Pullback möglich. Zunächst könnte die 78,15 USD aufhalten, darüber öffnet sich der Weg dann weiter nach oben. Kurspotenzial wäre in diesem Fall in Richtung 81,80 USD aus Sicht der kommenden Handelstage gegeben. Ein Rückfall unter 75,86 USD sollte jetzt aus Sicht der Bullen klar vermieden werden.© Marko StrehkQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)