Großbritannien unterzeichnet Mineralienabkommen mit Saudi-Arabien

Die britische Regierung kündigte am Dienstag an, dass Großbritannien eine Kooperationspartnerschaft mit Saudi-Arabien im Mineraliensektor unterzeichnen wird, die dazu beitragen könnte, die Lieferketten zu stärken, Möglichkeiten für britische Unternehmen zu schaffen und Investitionen ins Vereinigte Königreich zu holen, berichtet Mining.com . Das Vereinigte Königreich benötigt eine sichere und langfristige Versorgung mit kritischen Mineralien wie Kupfer, Lithium und Nickel, die für die Herstellung von Smartphones und Elektroautos, aber auch für den Bau von Rechenzentren, die zur Entwicklung von Systemen der künstlichen Intelligenz beitragen, benötigt werden. Saudi-Arabien wiederum, das den Wert seiner unerschlossenen Bodenschätze auf 2,5 Billionen Dollar schätzt, möchte ein wichtiges globales Zentrum für den Handel mit kritischen Mineralien werden.Für Großbritannien ist das Abkommen Teil einer umfassenden Industriestrategie, die sowohl für die nationale Sicherheit als auch für das Ziel, das Wirtschaftswachstum anzukurbeln und Arbeitsplätze zu schaffen, von zentraler Bedeutung ist. Die Partnerschaft kommt zu einem Zeitpunkt, an dem die Verhandlungsführer Großbritanniens und des Golf-Kooperationsrates (GCC) ihre Gespräche über ein Freihandelsabkommen in dieser Woche fortsetzen. Die britische Ministerin für Industrie, Sarah Jones, wird eine Handelsdelegation nach Saudi-Arabien anführen, der 16 britische Unternehmen aus dem Bereich der kritischen Mineralien angehören, darunter Cornish Lithium und Beowulf Mining, die an einer Geschäftstätigkeit im Nahen Osten interessiert sind.Die neue Partnerschaft wird auf dem Future Minerals Forum in Riad unterzeichnet, wo die Unternehmen ausstellen und potenziellen Kunden ihr Fachwissen anbieten werden. "Kritische Mineralien werden für unsere Wirtschaft immer wichtiger, da wir KI, saubere Energie und neue Technologien vorantreiben", sagte Jones in einer Rede auf dem Forum. "Im globalen Wettlauf um Wirtschaftswachstum und in einer zunehmend unsicheren Welt muss Großbritannien die Versorgung mit diesen kritischen Mineralien sicherstellen."© Redaktion GoldSeiten.de