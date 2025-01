Silber: Kurzfristig wird es eng

Silber konnte sich an den Vortagen stabil behaupten und seitwärts bewegen. Die Notierungen stiegen zuvor ausgehend von einem Tief bei 28,14 USD an, welches zum Ende des Vorjahres ausgebildet wurde. Der Abwärtstrend der Vormonate hielt zuletzt Stand.Bisher kann die Erholung der Vortage als bärische Flagge betrachtet werden. Rutscht Silber daraus nach unten heraus, unter 29,45 USD, droht ein Folgeverkaufssignal, welches weiter in Richtung 28,14 USD führen könnte. Auch Abgaben bis 27,50 USD könnten dann folgen. Erst eine klare Rückeroberung des Aufwärtstrends bei derzeit 31,50 USD hellt das Chartbild wieder auf.© Marko StrehkQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)