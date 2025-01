Ölpreis (Brent): Korrektur dauert an

Der Ölpreis Brent setzte die Abwärtsbewegung auch am Montag fort. Dabei kam es zu einem deutlichen Rutsch, welcher im Bereich des EMA 50 (blau) auf Tagesbasis bei derzeit 76,51 USD aufgefangen werden konnte.Der Abwärtstrend der Vortage ist weiterhin intakt, was weitere Abgaben nach sich ziehen könnte. Spielraum ist bis in den Bereich der Unterstützung bei 75,94 USD gegeben. Hier bietet sich die Chance einer Gegenbewegung. Rutscht Brent auch darunter, droht ein Test des gebrochenen Abwärtstrend bei 74,00 USD. Bereits ein Anstieg über den bei 78,40 USD liegenden Abwärtstrend könnte eine Erholung in Richtung 79,80 USD einleiten.© Marko StrehkQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)