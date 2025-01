TDS: CTAs wollen jetzt Gold kaufen

Die Goldmärkte wurden in der letzten Sitzung von der Hebelwirkung der Quant Fonds mitgerissen, aber es wird nun erwartet, dass die Commodity Trading Advisors (CTAs) in jedem vernünftigen Szenario für die Preisentwicklung in den kommenden Sitzungen Gold kaufen werden, so Daniel Ghali, Senior Commodity Strategist bei der kanadischen Bank TD Securities, laut FX Street Die einzigartige Konstellation bei Gold in den letzten Wochen habe den starken Jahresauftakt unterstrichen, wobei der (vorübergehende) akute Abwertungsdruck der asiatischen Währungen zunächst zu "mysteriösen Käufen" führte, während umgekehrt die Dollarschwäche in den letzten Wochen neue Käufe westlicher Makrofonds anzog, erklärte Ghali.Die Experten der TD Securities sind der Ansicht, dass der Anstieg des aggregierten offenen Interesses an Comex-Gold das Ausmaß der aufgeblähten Positionierung überschätzt, wenn man die Hebelwirkung der Risikoparitätsfonds berücksichtigt, während ihre erweiterte Analyse der Positionierung immer noch auf eine gemäßigtere Positionierung der Makrofonds hindeutet als die extremen Niveaus, die bis zu den US-Wahlen gehalten wurden. "Die erwartete Kaufaktivität von CTAs wird die Preise in nächster Zeit stützen, und wir sehen noch Spielraum für weitere Käufe von Makrofonds in der Folgezeit," heißt es abschließend.© Redaktion GoldSeiten.de