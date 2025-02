Ölpreis (Brent) - Gelingt die Bodenbildung?

Die Stabilisierungsbewegung am breiten Unterstützungsbereich bei 76 USD dauert an bei Brent Crude Oil. Dabei stößt sich der Wert dort nach oben hin ab und steht an den Zwischenhochs der letzten Tage. Diese bilden den Trigger für eine Bodenbildung.Die Chancen auf eine Bodenbildung stehen jetzt nicht schlecht. Gelingt dem Ölpreis ein nachhaltiger Anstieg über die Hürde bei 77,20 - 77,35 USD, wäre ein kleiner Doppelboden vollendet. Dann eröffnet sich Erholungspotenzial in Richtung 77,98 und 78,80 USD.Ohne einen Ausbruch über diesen Preisbereich wären innerhalb der Seitwärtsrange der letzten Tage weitere Rücksetzer bis 76,55 - 76,78 USD jederzeit möglich, unter 76,47 USD könnte ggf. der Support bei 75,70 - 76,00 USD nochmals getestet werden. Erst mit einem signifikanten Abrutschen unter 75,70 USD würden Verkaufssignale entstehen, die für eine Fortsetzung des Abwärtstrends sprechen würden.© André RainQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)