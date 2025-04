Goldman Sachs erhöht Goldpreisprognose für Ende 2025 auf 3.700 $

Goldman Sachs erhöhte seine Goldpreisprognose für Ende 2025 von 3.300 $ auf 3.700 $ pro Unze, mit einer prognostizierten Spanne von 3.650 $ bis 3.950 $, und begründete dies mit einer höher als erwarteten Nachfrage seitens der Zentralbanken und höheren Zuflüssen in ETFs aufgrund von Rezessionsrisiken, so Reuters in einem Bericht.Sollte es zu einer Rezession kommen, könnten sich die Zuflüsse in die ETFs weiter beschleunigen und den Goldpreis bis zum Jahresende auf 3.880 $ pro Unze treiben, hieß es in einer am Freitag veröffentlichten Mitteilung der Bank. "Sollte das Wachstum jedoch aufgrund geringerer politischer Unsicherheiten positiv überraschen, würden die ETF-Zuflüsse wahrscheinlich zu unseren zinsbasierten Prognosen zurückkehren und die Preise zum Jahresende näher bei 3.550 $ pro Unze liegen".Das Weiße Haus hat Smartphones und Computer von den "reziproken" US-Zöllen ausgenommen, aber Präsident Donald Trump hat gewarnt, dass Zölle später noch immer wahrscheinlich seien, heißt es weiter. Der Spotpreis für Gold stieg folglich am Montag auf ein neues Rekordhoch von 3.245,42 $ pro Unze, ohne jedoch eine klare Richtung einzuschlagen, da der Markt die anhaltenden Zölle einkalkulierte, so Reuters. Außerdem erhöhte Goldman Sachs seine Prognose für die Nachfrage der Zentralbanken auf 80 Tonnen pro Monat von zuvor 70 Tonnen.© Redaktion GoldSeiten.de