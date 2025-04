Chinas Goldproduktion im ersten Quartal 2025 weiter gestiegen

Die chinesische Goldproduktion ist im ersten Quartal 2025 stetig gewachsen, wie laut China Daily aus den am Montag veröffentlichten Branchendaten hervorgeht. China produzierte im ersten Quartal 87,24 Tonnen Gold, 1,49% mehr als im Vorjahr, wie die China Gold Association (CGA) mitteilte.In den ersten drei Monaten lag der Goldverbrauch in China bei 290,49 Tonnen und damit um 5,96% unter dem Vorjahreswert, so die CGA-Daten. Insbesondere der Verbrauch von Goldschmuck auf dem chinesischen Markt sank im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 26,85% auf 134,53 Tonnen, während der Verbrauch von Goldbarren und -münzen im Jahresvergleich um 29,81% auf 138,02 Tonnen zurückging.Der Verbrauch von Gold für industrielle und andere Zwecke sank von Januar bis März im Jahresvergleich um 3,84% auf 17,94 Tonnen, hieß es.© Redaktion GoldSeiten.de