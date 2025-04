Ölpreis (Brent): Es geht wieder abwärts

Der Ölpreis Brent bewegte sich am Montag wieder abwärts. Dabei wurde die Handelsspanne der Vortage zunächst knapp nach unten verlassen. Anschlussverkäufe zeigen sich aktuell.Der Pullback der Vorwochen könnte somit bereits abgeschlossen sein. In diesem Fall sind auch mittelfristig wieder deutlich Abgaben möglich. Spielraum bietet sich zunächst wieder bis 64,00 USD. Darunter droht ein stärkerer Rücklauf bis in den Bereich 58,69 USD. Um das Chartbild nochmals aufzuhellen, wäre der Anstieg über 67,22 USD nötig. Erst oberhalb der 68,69 USD bietet sich dann auch mittelfristig wieder größerer Spielraum.© Marko StrehkQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)