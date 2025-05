Ölpreis (Brent): Abverkauf vorerst beendet

Der Ölpreis Brent rutschte am Donnerstag sehr stark ab und konnte sich erst knapp oberhalb der Marke von 60,00 USD fangen. Es gelang die Ausbildung eines starken bullischen Reversals, welches die Notierungen direkt wieder nach oben geführt hat.Wenn sich weiterhin Anschlusskäufe zeigen, welche die Notierungen auch über die 64,00 USD führen, könnte eine größere Erholung anstehen. Spielraum wäre dann in Richtung 65,44 USD, darüber in den Bereich 67,22 USD gegeben. Zunächst muss aber einkalkuliert werden, dass die Erholung bereits unterhalb der 64,00 USD beendet werden könnte. Weitere Abgaben bis 58,69 USD könnten folgen.© Marko StrehkQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)