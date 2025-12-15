Silber erreicht 65 $  Margin-Anforderungen lösen Rückzug aus

Der Silberpreis erreichte am 12. Dezember 2025 ein nominales Allzeithoch von knapp 65 $ pro Unze, bevor er aufgrund einer abrupten Anpassung der Margin-Anforderungen durch die CME Group stark zurückfiel. Innerhalb von nur 15 Minuten wurden über 13.000 Futures-Kontrakte rund 67 Millionen Unzen Silber liquidiert, was den Rückgang auslöste, berichtet Gold Ira Companies. Diese Bewegung beruhte nicht auf Veränderungen im physischen Markt, sondern auf der Enthebelung spekulativer Positionen, heißt es. Für einen Standard-Kontrakt über 5.000 Unzen sind künftig 22.000 US-Dollar zu hinterlegen, was einem Anstieg von 10% entspricht.
Seit Jahresbeginn hat sich der Silberpreis mehr als verdoppelt, getragen von einer Kombination aus industrieller Nachfrage, strukturellem Angebotsdefizit und makroökonomischen Faktoren wie Zinssenkungen der US-Notenbank und anhaltender Inflation. Besonders die Solarindustrie, Elektrofahrzeuge und Elektronik treiben den Verbrauch, da Silber aufgrund seiner hohen Leitfähigkeit unverzichtbar bleibt.
Trotz des jüngsten Preissprungs liegt der inflationsbereinigte Wert noch unter den Höchstständen von 2011, so der Bericht. Experten betonen, dass die physische Knappheit weiterhin besteht und der Rücksetzer primär technisch bedingt war. Der Artikel hebt zudem hervor, dass Futures-Märkte kurzfristige Volatilität erzeugen, während der physische Markt stärker von realer Nachfrage, Lagerbeständen und Händlerprämien geprägt ist. Langfristig sprechen strukturelle Defizite und der Ausbau erneuerbarer Energien für anhaltenden Druck auf die Angebotsseite.
