JP Morgan: Anstieg des Goldpreises auf 1.700 $ wäre "keine Überraschung"

Luis Oganes, der Leiter der Analyseabteilung für Währungen, Rohstoffe und Schwellenmärkte bei JP Morgan, teilte heute mit, wie er die Entwicklung des Goldpreises in den kommenden Jahren einschätzt. Dies geht aus einem FXStreet.com veröffentlichten Artikel hervor.Aufgrund der Wirtschaftslage in den Vereinigten Staaten und der erwarteten Entwicklung des US-Dollars ist der Experte äußerst bullisch. Oganes geht davon aus, dass sich der Konjunkturaufschwung in seiner Spätphase befindet. Für das gelbe Metall sei das jedoch kein Hindernis: "Gold verzeichnete in der Vergangenheit auch dann noch Kursgewinne, wenn der Konjunkturzyklus bereits begonnen hatte, sich umzukehren", zitiert FXStreet den Analysten. "Selbst wenn die USA in eine Rezession abglitten, stieg der Goldpreis."Die zuletzt stärkere Entwicklung des US-Dollars betrachtet Oganes daher als vorübergehendes Phänomen. Künftig werde sich die US-Währung abschwächen und die Metallpreise dadurch zusätzlich stützen. Aufgrund dieser Faktoren wäre er "nicht überrascht, wenn Gold das für nächstes Jahr gesetzte Kursziel von 1.700 $ überschreitet."© Redaktion GoldSeiten.de