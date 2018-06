Russische Zentralbank meldet Plus bei den Gold- und Devisenreserven

Die Zentralbank der Russischen Föderation gab gestern den aktuellen Stand ihrer internationalen Währungsreserven, einschließlich der offiziellen Goldbestände des Landes, in US-Dollar bekannt.Den Angaben zufolge belief sich der Wert der Gold- und Devisenreserven zum 15. Juni 2018 auf 462,4 Milliarden Dollar. Damit wurde in der 24. Kalendewoche ein Anstieg der Bestände um 1,4 Milliarden Dollar verzeichnet, nachdem sich die Währungsreserven Russlands in der Vorwoche sogar um 2,4 Milliarden Dollar erhöht hatten.Am vergangenen Freitag wurde das vierte wöchentliche Plus in Folge verzeichnet. Gegenüber dem Jahresbeginn hat sich der Wert der Währungsreserven um fast 30 Milliarden Dollar erhöht.Nähere Informationen finden Sie auf der Webseite der russischen Zentralbank: www.cbr.ru © Redaktion GoldSeiten.de