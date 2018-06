Gold: Weitere Verkaufswelle rollt an

Nachdem Anfang Juni eine dreiecksförmige Konsolidierung unterhalb des Widerstands bei 1.301 USD nach unten aufgelöst wurde, setzte sich der bei 1.366 USD im April begonnene Abwärtstrend beim Goldpreis dynamisch fort. In einer steilen Verkaufswelle brach der Wert unter die wichtige Unterstützung bei 1.285 USD ein und fiel an die Supportmarke bei 1.265 USD zurück. Dort startete zwar eine leichte Erholung, die allerdings ebenfalls in der laufenden Woche gestoppt wurde. Der gestrige Bruch der 1.265 USD-Marke sorgte für eine weitere Verschärfung des Abwärtstrends.Unterhalb von 1.271 USD ist der Abverkauf bei Gold auf allen Zeitebenen intakt und sollte sich in den nächsten Tagen bis an die markante Ziel-und Unterstützungsmarke bei 1.236 USD ausdehnen. Eine kurzfristige Übertreibung des Abwärtstrends bis 1.225 USD müsste man zudem einplanen. Allerdings dürfte es dann auf diesem Niveau zu einer Bodenbildung und ggf. sogar zu einer übergeordneten Trendwende kommen, die zügig wieder über 1.265 USD führen kann.Ein anschließender Bruch der Marke würde die Trendwende bestätigen und zu Zugewinnen bis 1.285 und 1.301 USD führen.Abgaben unter 1.225 USD würden dagegen für einen Einbruch bis 1.199 USD sprechen. Sollte es den Bullen dagegen gelingen, die 1.265 USD-Marke zurückzuerobern und anschließend auch die Hürde bei 1.271 USD aus dem Weg zu räumen, könnte eine zwischengeschaltete Erholung bis 1.285 USD führen, ehe eine weitere Verkaufswelle bis 1.265 USD und darunter an die 1.236 USD-Marke starten kann.© Thomas MayQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG